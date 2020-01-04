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اقتصاد

أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية فى فيلة وأبو سمبل اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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علياء فوزي
تستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فى منطقتى فيلة بأسوان وأبو سمبل لبدء العروض باللغة الصينية لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء بمعبدي فيلة وأبو سمبل وذلك اعتبارا من اليوم السبت 4 يناير القادم حيث يقام بمعبد فيلة الساعة السادسة والنصف مساءا ومعبد أبو سمبل يقام العرض باللغة الأكثر عددا وباقى اللغات باستخدام سماعات الترجمة الفورية الساعة السادسة والنصف مساء.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء إن الشركة قد انتهت من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبو سمبل كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بـشكل حى بتسعة لغات) اللغة العربية –الانجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – اليابانية).

كما أضاف عبد العزيز أنه تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية فى منطقتى الهرم والكرنك مع بداية العام الماضى وقد استقبلت الرواد الصينيين والذين عبروا عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم والتى سهلت عليهم الكثير فى اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة .

يذكر أنه يقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساء و فى منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.
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