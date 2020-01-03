محمد هيكل: منتجع الجلالة مشروع قومي متميز ..فيديو

قال المهندس محمد هيكل، مسئول تنفيذ الفندق الجبلي والكومبوند في المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة، إن المنتجع مشروع قومي متميز.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إنشاء المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة معجزة وسيتم الانتهاء منه خلال العام الجاري.



وتابع المهندس محمد هيكل، أن المشروع تم استغلال ثلاثة عوامل الأرض والماء والطبيعة الخلابة وتم استخدام الجبل لإنشاء مدينة سياحية.



وكشف المهندس محمد هيكل، مسئول تنفيذ الفندق الجبلي والكومبوند في المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة أن تنفيذ المشروع واجهته عدة صعوبات من ضمنها كيفية تكسير الجبل المحيط بالمشروع وتحويله إلى عناصر جمالية يستمتع به الزوار.