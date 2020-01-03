AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد هيكل: منتجع الجلالة مشروع قومي متميز ..فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال المهندس محمد هيكل، مسئول تنفيذ الفندق الجبلي والكومبوند في المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة، إن المنتجع مشروع قومي متميز.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إنشاء المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة معجزة وسيتم الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وتابع المهندس محمد هيكل، أن المشروع تم استغلال ثلاثة عوامل الأرض والماء والطبيعة الخلابة وتم استخدام الجبل لإنشاء مدينة سياحية.

وكشف المهندس محمد هيكل، مسئول تنفيذ الفندق الجبلي والكومبوند في المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة أن تنفيذ المشروع واجهته عدة صعوبات من ضمنها كيفية تكسير الجبل المحيط بالمشروع وتحويله إلى عناصر جمالية يستمتع به الزوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب مدارس القاهرة يتفقدون إنجازات منتجع هضبة الجلالة

بهدف رفع الوعي.. طلاب من جامعة المنيا يزورون مشروعات هضبة الجلالة

محافظ البحر الأحمر يراجع الموقف التنفيذي لمشروع تحسين الصورة البصرية للغردقة

ترشيحاتنا

مبالغ مالية وعطايا .. تفاصيل إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب

الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي

عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة

الحرس الثوري يكشف السر.. كيف تتبعت واشنطن قاسم سليماني؟

فى عيد ميلاد نادية لطفي | فقدت الوعي بسبب عبد الحليم | وهاجمت شارون

شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم