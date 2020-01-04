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حوادث

اليوم.. الحكم على متهم باقتحام قسم مدينة نصر

السبت 04/يناير/2020 - 07:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، الحكم فى إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
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