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رياضة

الهلال يكشف طبيعة إصابة جانج هيون سو

السبت 04/يناير/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف نادي الهلال السعودي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو، في مباراة مضيفه الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الهلال لدور الـ8 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 على الفيصلي.

وتعرض جانج هيون سو للإصابة، وخرج بشكل اضطراري من التشكيلة الهلالية في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعوضه محمد جحفلي في المنطقة الدفاعية للزعيم.

وأكد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، أن هيون سو يعاني من آلام في أسفل البطن، مشيرا إلى أنه سيجري فحوصات طبية في الساعات المقبلة؛ للوقوف على حالته.

وأوضح المدير الفني الروماني، أن الإصابة التي لحقت بالكوري الجنوبي ليست خطيرة، إلا عاد وأكد أنها "قد تستغرق بعض الوقت، وربما لأكثر من أسبوع، ولكن سيتم انتظار الفحوصات الطبية".
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