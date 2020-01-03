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حفتر: سنحمل السلاح رجالا ونساء ضد المستعمر واتفاقية الذل والعار.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:43 م
حفتر
حفتر
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عمرو ممدوح

قال المشير الخليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إن أردوغان يسعى إلى غزو ليبيا، واحتلال أرضنا، واستعباد شعبنا، ووجد من الخونة من يعقد معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي.

وأضاف حفتر، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إعلان نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف، والتعبئة الشاملة، وحمل السلاح رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين في مواجهة المستعمر.

وأوضح قائد الجيش الليبي، أنه على كل ليبي حر يعتز بوطنه وينتمي إلى هذه الأرض الشريفة الطاهر، ويؤمن بأن الحياة وقفة عز وأن الوطن دونه الروح أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة.

ووجه المشير خليفة حفتر، رسالة إلى الشعب الليبي، قائلا: "عليكم أيها الليبيون أن تضعوا خلافاتكم جانبا وتحملوا السلاح، للدفاع عن عرضكم وشرفكم".

وأكد حفتر، أن هذه الأرض أرض ليبيا هي عرضنا وهي عصية على هذا "المعتوه" الطامع في خيراتنا وأرضنا وأن يكون وصيا علينا.
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