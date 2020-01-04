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منوعات

مشهد إنساني.. الأهالي ينقذون كلبا ضالا حشر رأسه أسفل باب كلية في بورسعيد

السبت 04/يناير/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صور مؤثرة لحظة إنقاذ كلب حشر بوابة كلية التجارة ببورسعيد من قبل رجال النجدة.

وتوضح الصور المتداول، كلب محشور أسفل باب الكلية في مشهد مأساوي دفع أهالي بورفؤاد بطلب النجدة لانقاذه .

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور أهالي منطقة بورفؤاد بعد سعيهم في إنقاذ الطلب الضال بعد أن حشرت رأسه اسفل بوابة الكلية الحديدة.
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