حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بـ القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته كمية من الحشيش وزنت نصف كيلو قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.



وكانت قد تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتفى محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.



يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متاجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.