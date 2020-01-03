تأجيل امتحانات جميع المراحل التعليمية في البحيرة لسوء الطقس

لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.. تسليم 60680 تابلت بالمدارس وعقد امتحانات يناير ورقيا

وجاء قرار المحافظ لتأجيل الامتحانات نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلابوكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو " وذلك بالتزامن مع سوء حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى خلو الشوارع من المواطنين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية.وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة العمل على حلها فورًا.وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، ط.وناشد المحافظ المواطنين بسرعة الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم لمس أعمدة الكهرباء.كما شدد على عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.