التعليم العالي في اسبوع.. إعلان خطة عام 2020.. المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة .. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي

خلال زيارة وزير التعليم العالي لجامعة الفيوم.. إطلاق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020

وزير التعليم العالي يستعرض خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الميلاد

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها إعلان الوزارة لخطة العام الجديد.





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة عملها خلال عام 2020 ففي إطار التعليم العالي ستعمل علي رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي من تطوير وتوسع في الجامعات حكومية جديدة وإنشاء الجامعات الخاصة، وإنشاء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد العالية الخاصة التي تتميز بجودة تعليمية وقدرة تنافسية، مشروعات قومية.





كما زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم جامعة الفيوم والمستشفى الجامعي حيث أطلق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020، كما قام بافتتاح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم.





وشهد اليوم قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بإطلاق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020، والذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال إجازة منتصف العام الدراسى الحالى وذلك يوم الاثنين 30/12/2019 بجامعة الفيوم.





وافتتح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحات الأطفال بجامعة الفيوم، برفقة د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ود. أحمد شديد رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.





استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول خطة التأمين الطبي أثناء فترة عيد الميلاد المجيد ، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.





وأشار التقرير إلى أن الخطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





قرر المجلس الأعلى للجامعات سحب قرار رئيس المجلس رقم 229 الصادر في 27 سبتمبر 2016، والمتضمن مُعادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها أحد الطلاب من جامعة تورو بالولايات المتحدة الأمريكية في القانون الجنائي بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.





يأتي هذا القرار في ضوء ثبوت غش وتزوير وتدليس من جانب الطالب المعني بالأمر، حيث اتضح بعد مخاطبة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجامعة المذكورة في الشهادة لا تمنح درجة الدكتوراه في القانون، كما أثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم التزييف والاحتيال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أن شهادة الطالب مزورة.





تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة والتي تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة.



