اهم الاخبار.. الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة.. خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة، للشعب الليبي، أمس الجمعة، النفير العام في البلاد؛ لمواجهة مستعمر غاشم.





علم صدى البلد أن هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم القت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين واثنين آخرين بالمعاش، وذلك بتهمة تلقي رشوة.





تحتفل اليوم الفنانة نادية لطفى بعيد ميلادها الـ 83 والتى ولدت في حي عابدين بالقاهرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما.





نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





بثت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يسجل لحظة استهداف سيارة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.





نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني قتل وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين، وقتل الكثير من المحتجين خلال احتجاجات إيران الأخيرة.





تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2019 مزايا عديدة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن القانون مزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط يستعرضها "صدى البلد" عبر السطور الاتية:





كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة جميع المستبعدين من التموين خلال شهر ديسمبر أصحالب التظلمات التي ثبتت صحة تظلماتهم من خلال المستندات التي قدموها مع التظلمات خلال شهر ديسمبر حيث يستطيعون صرف مقررات شهر يناير الجاري من خلال منافذ وزارة التموين التابعة، منها: محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.





تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي الدولية عبر السيستم فى اتحاد الكرة تمهيدا لقيده بقائمة المارد الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.





أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية توءمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.





تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أثناء تواجده في هايبر وان للتسوق دون حراسة.





استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري للمرة الثانية، حسبما أفادت قناة "العربية".



