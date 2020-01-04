الدوري الإسباني.. أتليتك بيلباو يتعادل مع إشبيلية 1-1

انتهت مباراة فريقي أتليتك بيلباو وإشبيلية، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، بهدف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.



افتتح أندير كابا التسجيل لفريق الإقليم الباسكي في الدقيقة 15، وعادل أوناي نونيز النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 60 بالخطأ في مرماه ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 35 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد نادي أتليتك بيلباو للنقطة 29 في المركز السابع.



يذكر أن نادي ليجانيس، بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، تعادل اليوم مع فريق بلد الوليد بهدفين لكل منهما، في افتتاحية منافسات الجولة.