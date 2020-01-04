اخبار الفن.. أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة.. إجهاض مى حلمى.. عدد زيجات نيللى.. أحمد سعد يكذب سمية الخشاب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق المهمة نستعرض أبرز ما جاء فيها:
أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة .. صور
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة مع شقيقة الفنان حسن الرداد المحجبة وذلك فى أول ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها
تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.
أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها
كشف الفنان أحمد سعد، عدة تفاصيل جديدة حول أزمته مع الفنانة سمية الخشاب وذلك بعد انفصالهما فى نهاية العام الماضى.
شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة
حرصت الفنانة زينة على الاحتفال مع عائلتها بنجاح فيلمها الجديد "الفلوس" والذى يعرض حاليا والذى يقوم ببطولته تامر حسنى.
محمد رشاد يعلن إجهاض زوجته مي حلمي | تفاصيل
نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.
عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة
هاجمت الاعلامية رضوى الشربينى تميم يونس صاحب أغنية "سالمونيلا" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بسبب أن الأغنية تهين المرأة.
أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة .. صور
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة مع شقيقة الفنان حسن الرداد المحجبة وذلك فى أول ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها
تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.
أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها
كشف الفنان أحمد سعد، عدة تفاصيل جديدة حول أزمته مع الفنانة سمية الخشاب وذلك بعد انفصالهما فى نهاية العام الماضى.
شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة
حرصت الفنانة زينة على الاحتفال مع عائلتها بنجاح فيلمها الجديد "الفلوس" والذى يعرض حاليا والذى يقوم ببطولته تامر حسنى.
محمد رشاد يعلن إجهاض زوجته مي حلمي | تفاصيل
نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.
عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة
هاجمت الاعلامية رضوى الشربينى تميم يونس صاحب أغنية "سالمونيلا" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بسبب أن الأغنية تهين المرأة.