جتتي نحست.. أحمد سعد: بعض الجمهور سبب لي اكتئاب| فيديو

قال الفنان أحمد سعد، إنه ليس معارض لأي شخص يقول رأيه تمام، بل يحب حرية الرأي جدا ويحترمها، ويقدر النقد قبل تقديره للشكر أو الإعجاب.



وأضاف أحمد سعد، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن كل الأمر في النقد غير البناء، مشيرا إلى أنه كان ينشر آيات قرآنية وعلاقته بربه، إلأ أنه يفاجأ بردود بعيدة تماما عما ينشره.



وأوضح الفنان أحمد سعد، أنه أصبح شخص مثير للجدل، وينبهر بشدة بما يجده من تعليقات وردود فعل غريبة وليس لها علاقة بما ينشره، قائلا: "جتتي نحست خلاص".



وأكد أحمد سعد، أنه يتمنى بأن يتعرض للنقد ولكن نقد بناء، ويقدم له نصيحة أو معلومة، أو حتى يعرض موقف لم يعجبه كأحد المعجبين به، مشيرا إلى أن بعض التعليقات أصبحت تسبب له اكتئاب".



وأشار أحمد سعد، إلى أنه إذا جلس وسط 5 أشخاص وأربعة معجبين به، وواحد فقط وجه له النقد ولكن نقد بناء سينتبه ويستمع له، مؤكدا أن الانتقادات غير البناءة تضعفه.