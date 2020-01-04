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مرأة

اخصائي نفسي يكشف خطوات بناء علاقة جيدة بين الوالدين والطفل

السبت 04/يناير/2020 - 07:10 ص
أخصائى نفسي يكشف
أخصائى نفسي يكشف عن خطوات لبناء علاقة جيدة بين الوالدين والط
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الأونة الأخيرة اضطراب العلاقات الأسرية وبالأخص العلاقة بين الوالدين والطفل ، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها انتشار الألكترونيات .

ففي إطار هذا السياق استضاف " موقع صدى البلد "الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية ،وحاوره فى نقاط محددة حول كيف أربي طفلي وأنشأ علاقة إيجابية بيننا .

قال " هاني " أن العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل مهمة لجميع مجالات تنمية الطفل ، من خلال قضاء وقت ممتع وإظهار الدفء والعناية والاحترام ، مشيرا الى ان العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل تساعد على التعرف على العالم ،سواء كان العالم آمنًا أو آمنًا ، سواء كانوا محبوبين ، أو من يحبهم ، وما يحدث عندما يبكون ، أو يضحكون ، أو يرسمون البسمة على وجههم ، فكل هذه العلاقات تؤثر على جميع مجالات تنمية الطفل .

يمكنك بناء علاقة إيجابية بين الوالدين والطفل من خلال:

أجرى في الوقت الحالي مع طفلك
قضاء وقت ممتع مع طفلك
خلق بيئة رعاية من الثقة والاحترام.

ولفت "أخصائى الصحة النفسية " الأنتباه قائلا " أنه لا توجد صيغة لتصحيح العلاقة بين الوالدين والطفل بشكل صحيح ، وستكون هناك أوقات يصعب فيها ربط طفلك بالطريقة التي تريدها. ولكن إذا واصلت العمل على تحسين علاقتك بمرور الوقت ، فسيشعر طفلك بالحب والأمان.

أظهر القبول ، ودع طفلك يتحدث ، وحاول عدم إعطاء التوجيهات طوال الوقت ،اتركه يعتبر عن رأئية بصراحة بدون التوجة للرأ الذى يرديك أنت ،استمع إلى طفلك ،على سبيل المثال ، إذا كان يحكي لك قصة طويلة عن الكثير من الأشياء التي حدثت خلال اليوم ، فقد يقول إنه يحب معلمه جديدة أو أنه في حالة مزاجية جيدة.

أمنح طفلك وأسرتك الحب بدون شروط تتوقف على نجاحهم أو إرضائك .
الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الاسرية الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الاسرية
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