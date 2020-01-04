اخصائي نفسي يكشف خطوات بناء علاقة جيدة بين الوالدين والطفل

انتشر فى الأونة الأخيرة اضطراب العلاقات الأسرية وبالأخص العلاقة بين الوالدين والطفل ، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها انتشار الألكترونيات .



ففي إطار هذا السياق استضاف " موقع صدى البلد "الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية ،وحاوره فى نقاط محددة حول كيف أربي طفلي وأنشأ علاقة إيجابية بيننا .



قال " هاني " أن العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل مهمة لجميع مجالات تنمية الطفل ، من خلال قضاء وقت ممتع وإظهار الدفء والعناية والاحترام ، مشيرا الى ان العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل تساعد على التعرف على العالم ،سواء كان العالم آمنًا أو آمنًا ، سواء كانوا محبوبين ، أو من يحبهم ، وما يحدث عندما يبكون ، أو يضحكون ، أو يرسمون البسمة على وجههم ، فكل هذه العلاقات تؤثر على جميع مجالات تنمية الطفل .



يمكنك بناء علاقة إيجابية بين الوالدين والطفل من خلال:



أجرى في الوقت الحالي مع طفلك

قضاء وقت ممتع مع طفلك

خلق بيئة رعاية من الثقة والاحترام.



ولفت "أخصائى الصحة النفسية " الأنتباه قائلا " أنه لا توجد صيغة لتصحيح العلاقة بين الوالدين والطفل بشكل صحيح ، وستكون هناك أوقات يصعب فيها ربط طفلك بالطريقة التي تريدها. ولكن إذا واصلت العمل على تحسين علاقتك بمرور الوقت ، فسيشعر طفلك بالحب والأمان.



أظهر القبول ، ودع طفلك يتحدث ، وحاول عدم إعطاء التوجيهات طوال الوقت ،اتركه يعتبر عن رأئية بصراحة بدون التوجة للرأ الذى يرديك أنت ،استمع إلى طفلك ،على سبيل المثال ، إذا كان يحكي لك قصة طويلة عن الكثير من الأشياء التي حدثت خلال اليوم ، فقد يقول إنه يحب معلمه جديدة أو أنه في حالة مزاجية جيدة.



أمنح طفلك وأسرتك الحب بدون شروط تتوقف على نجاحهم أو إرضائك .