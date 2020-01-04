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محافظات

محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 02:50 ص
افظ البحيرة يتابع
افظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار
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جمالات الدمنهوري
قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه حيث تفقد أعمال رفع تراكمات المياه بمدخل وشارع المعهد الدينى وبعزبة الدفراوي بدمنهور وتم الدفع بسبع سيارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مشددًا على استمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات.

وكانت موجة من الأمطار الغزيرة ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو " وذلك بالتزامن مع سؤ حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى غرق الشوارع بمياه الأمطار وخلوها من المواطنيين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية.

وأعلنت المحافظة الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت .

وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، ط.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدمولمس أعمدة الكهرباء

كما شدد على عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور
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