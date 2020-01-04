شفط مياه الأمطار من شوارع ايتاى البارود.. ورئيس المدينة يتفقد محطات الصرف

تابع محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود عمليات شفط ورفع مياه الأمطار بشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية باكر حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى و الدفع بالمعدات الميكانيكية تزامنا مع سقوط أمطار وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار.





كما قام كجك بجولة تفقدية لمتابعة محطات الصرف الصحي والصرف الزراعي والتأكد من عمل المحطات بكامل طاقتها.





وأكد " رئيس المدينة " على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالوحدة المحلية والجاهزية القصوي لمواجهه سقوط الأمطار والتدخل السريع لحل اي مشكلات تطرأ.





وكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو" وذلك بالتزامن مع سؤ حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى غرق الشوارع بمياه الأمطار وخلوها من المواطنين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية.



