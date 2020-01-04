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محافظات

غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس

السبت 04/يناير/2020 - 02:56 ص
محافظ البحيرة يتابع
محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم.

جاء ذلك خلال رئاسته غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بالوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة فى رفع الآثار الناجمة أولا بأول وكذا متابعة جميع محطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى.

ووجه المحافظ جميع الوحدات المحلية باستمرار رفع الاستعداد بجميع المرافق، كما وجه بسرعة فصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة مع سقوط الأمطار حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والمواطنين، كما وجه بإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت. 

كما قرر اللواء المحافظ تأجيل امتحانات، اليوم، السبت، بكافة المراحل التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر إلى يوم الخميس الموافق٩ مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى بالنسبة للتربية والتعليم وبالنسبة للمعاهد الأزهرية.

امتحانات السبت المرحلة الإعدادية تؤجل ليوم الأربعاء 8/1/2020 والمرحلة الثانوية الأزهرية امتحان يوم السبت 4/1 يؤجل إلى 12/1/2020 على أن يكون التأجيل ليوم السبت فقط وتستمر باقى الامتحانات فى مواعيدها المقررة بداية من الأحد 5/1/2020

ويهيب محافظ البحيرة المواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها:

تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية ومنع الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك و فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

ووجه بالتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها و بالإتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطواريء وفصل التيار الكهربائي غير الآمن أو المتصل بشكل عشوائي.

كما ناشد المحافظ المواطنين بعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق.

كما تؤكد المحافظة، أنه ومنذ بداية موجة الأمطار، انتشرت على الفور جميع وحدات التدخل السريع بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعمل على رفع تراكمات المياه وكذا انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمدن وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام عل. مدار الساعة لحل اى مشكلة تطرأ على الفور فى شتى القطاعات وتوجيه الوحدات الخاصة بالتدخل للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.
غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس
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