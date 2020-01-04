مدرب بورنموث: ناثان آكي لم يتلق عروض من أندية انجليزية

كشف المدير الفني لفريق بورنموث إيدي هاو حقيقة تلقيهم عروضًا للحصول على خدمات اللاعب ناثان آكي، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.



وارتبط آكي بأكثر من نادِ وأبرزهم، مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن تلك الأندية تواصلت مع بورنموث للحصول على خدمات آكي في شهر يناير الجاري.



وعندما سُئل عن ذلك الأمر، قال إيدي هاو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لم يتقدم أي نادِ بعرض لضم آكي، لا يوجد شيء".



وأضاف: "كل ما يتعلق بـ آكي حاليًا هو أنه يتعافى من إصابته، سنرى متى سيكون لائقًا وتحديد موعد عودته".



وتعرض آكي لإصابة في الفخذ في 7 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى أواخر يناير.