مجدى كامل: انتظرونى في البيت الكبير الجزء الثالث

نشر الفنان مجدى كامل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





وظهر مجدى كامل بالصورة مرتديا جلبابا وعباية حاملا عصا ومعلق على الصورة قائلا: انتظرونى بمسلسل البيت الكبير الجزء الثالث.





متمنيا من الله أن يوفقه فى هذا العمل.





يُشار أن مجدي انضم للمسلسل في الجزء الثاني، بعدما اعتذار منذر رياحنة عن عدم استكمال دوره الذي قدمه في الجزء الأول.



