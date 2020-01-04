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فن

مجدى كامل: انتظرونى في البيت الكبير الجزء الثالث

السبت 04/يناير/2020 - 01:11 ص
مجدى كامل
مجدى كامل
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كريم ناصر
نشر الفنان مجدى كامل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وظهر مجدى كامل بالصورة مرتديا جلبابا وعباية حاملا عصا ومعلق على الصورة قائلا: انتظرونى بمسلسل البيت الكبير الجزء الثالث. 

متمنيا من الله أن يوفقه فى هذا العمل. 

يُشار أن مجدي انضم للمسلسل في الجزء الثاني، بعدما اعتذار منذر رياحنة عن عدم استكمال دوره الذي قدمه في الجزء الأول.

والمسلسل بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر، طارق صبري، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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