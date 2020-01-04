زانيتي: كونتي له شخصية مميزة.. وثنائية لاوتارو ولوكاكو تعوض غياب ايكاردى

أشاد خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالمدرب أنطونيو كونتي، وثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، كما تحدث عن ماورو إيكاردي المعار لباريس سان جيرمان.



وقال زانيتي في تصريحات لـ"TyC Sports": "هذه سنة مهمة بالنسبة لنا، لقد بدأت مرحلة جديدة مع أنطونيو كونتي".



وأضاف: "نريد أن نظهر أننا نريد أن نكون أبطالًا، أنطونيو مدرب لديه الشخصية والكثير من الخبرة، وخروجنا من دوري الأبطال ترك مذاقًا مريرًا، فكنا في مجموعة صعبة، وأدينا مباريات جيدة مع برشلونة وبوروسيا دورتموند".



وتابع: "لاوتارو ولوكاكو؟ مارتينيز يقوم بأمور مهمة، يظهر أنه جيد جدًا وله مستقبل عظيم، إنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، ولديه العديد من الأشياء التي يقدمها، يسعدنا وجوده معنا، وهو يسعد بارتداء قميص الإنتر، إنه مندمج مع لوكاكو وهو يتكامل جيدًا بفضل عمل المدرب".



وأتم: "إيكاردي مهاجم مهم، ولعب جيدًا أيضًا عندما لعب مع لوتارو، وعندما قررنا أن نضم لوكاكو، علمنا أن بإمكانه الاندماج جيدًا مع فكرة مدربنا، وقتنا الحالي مع لاوتارو ولوكاكو جيد جدًا".