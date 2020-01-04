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محافظات

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة

السبت 04/يناير/2020 - 07:54 ص
انطلاق امتحانات الفصل
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول بمدارس الجيزة
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محمد الصاحى
تنطلق اليوم السبت الموافق 4 يناير، في محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019/ 2020 .

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الابتدائي والبالغ عددهم 224273 طالبا على مستوى محافظة الجيزة أولى امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وفي نفس التوقيت يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم 219674 امتحانهم في مادة اللغة العربية .

وأكد خالد حجازي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالجيزة ان المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان والكنترولات وتشكيل غرفة عمليات فرعية بجميع الادارات التعليمية بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية اولا بأول.

واوضح انه تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحاني ملائم ومريح لابنائنا الطلاب .
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