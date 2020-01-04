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10 عادات مدمرة للكلي.. عميد معهد القلب السابق ينصح بالتوقف عنها

السبت 04/يناير/2020 - 03:00 ص
عادات مدمرة للكلى
عادات مدمرة للكلى
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أسماء عبد الحفيظ
نصح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ببعض العادات التى يجب توقف كل أنسان عنها فورا ،لأنها مدمرة للكلى .

وقال شعبان "من خلال منشور له على حسابة الشخصي بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك أن هذه العادات العشرة مدمرة للكلى ومن أخطر الأشياء على الكلى ،لذلك علينا الأحتراس منها والأبتعاد نهائيا عنها ،وهى التي تتمثل فيما يلي :

١-عدم شرب الماء بكميات كافية لا يقل عن ٢ لتر يوميا
من الممكن أن ترتفع في الصيف إلي ٣ لتر

٢-تناول المخللات والملح بكثرة

٣- عدم ضبط الضغط والسكر

٤-الإسراف في تناول السكريات

٥-الإكثار من الأدوية المسكنة للألم

٦-عدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن

٧-تعاطي الكحوليات بكثرة

٨-التدخين

٩-عدم النوم لفترات كافية ومريحة

١٠-كبت الرغبة في التبول وحبس البول لفترات طويلة
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