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رياضة

رسميًا.. بيرنلي يعلن عودة درينكواتر إلى تشيلسي

السبت 04/يناير/2020 - 01:39 ص
اللاعب داني درينكووتر
اللاعب داني درينكووتر
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محمد رشاد
أعلن نادي بيرنلي، في بيان رسمي، أن اللاعب داني درينكواتر سيعود إلى صفوف تشيلسي مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته.

وكان اللاعب الإنجليزي قد انضم إلى بيرنلي، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتنتهي فترة إعارة درينكواتر بشكل رسمي مع بيرنلي يوم 6 يناير الجاري.

ولا ينوي بيرنلي تجديد إعارة درينكواتر خاصة أنه لا يتواجد ضمن خطط المدرب شون ديتش.

ولم يشارك درينكواتر إلا في مباراتين فقط مع بيرنلي في الموسم الحالي، واحدة في الدوري الإنجليزي وأخرى في كأس رابطة الأندية الإنجليزي.

وعانى اللاعب صاحب الـ29 عامًا من إصابة في الكاحل بعد تعرضه لحادث في ملهى ليلي في شهر أغسطس الماضي.

ومن جانبه، قال شون ديتش في تصريحات للموقع الرسمي لبيرنلي: "إنه لاعب جيد وأنا معجب به كثيرًا، لكننا لم نتمكن من إعطائه فرص اللعب التي يريدها وبالتالي يستطيع الحصول على فرصته في يناير، ويرى ما إذا كان هناك نادِ آخر يمكن أن يعده بمزيد من وقت اللعب".

وأضاف: "ليس هناك أي ضغينة داخلنا تجاهه، لقد استمتعنا بتواجده معنا ولكننا لم نتمكن من منحه الفرصة الكافية للعب، إنه قرار احترافي من وجهة نظره، هو يتسم بالمهنية وأثبت ذلك بطريقة تعافيه من الحادث الذي تعرض له واهتمامه بنفسه".

واختتم: "لقد حاول أن يكون جزءًا من المجموعة، ونحن فقط لم نستطع منحه وقت للعب كما يريد، أنا أحبه كلاعب وشخص وأتمنى له التوفيق".
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