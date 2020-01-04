بـ3 طلقات.. شاهد مواطن سعودي يطلق النار على بائع موبايلات

وقع خلاف حاد بين مواطن سعودي ومواطن آخر يعمل كبائع في محل للهواتف المحمولة انتهى بجريمة دامية، وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة واستطاعت قوات الأمن القبض على الجاني.





احتدم الموقف بين مواطن في العقد الرابع من العمر ومواطن آخر يعمل في محل بسوق الجوالات في السعودية، ولم يتوقف عند المشادات فقط بل أخرج المواطن مسدسا وأطلق النار على البائع.





تظهر اللقطات المواطن وقد أخرج مسدسًا من جيبه وقام بإطلاق 3 طلقات على جسد الضحية، وقبل هروبه استطاعت قوات الأمن القبض عليه وفقًا لصحيفة المرصد.





نقلت دوريات الهلال الأحمر الضحية إلى مستشفى الملك فيصل في الششة حيث أسعفه الأطباء وأكدوا استقرار حالته، بينما احتجزت الشرطة الجاني.



