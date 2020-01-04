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رياضة

أنشيلوتي: مالك ليفربول فاوضني ولكنهم اتخذوا القرار الصحيح

السبت 04/يناير/2020 - 07:40 ص
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
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محمد رشاد
قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون، إن ملّاك نادي ليفربول دخلوا في محادثات معه لتدريب الفريق، لكن في النهاية قاموا باختيار يورجن كلوب لتولي المهمة.

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته قبل مواجهة ليفربول الأحد المقبل بكأس الاتحاد: "عندما رحلت عن ريال مدريد، دخلت في مفاوضات مع المالك (لليفربول)."

وتابع: "كانوا يبحثون عن مدير فني جديد للفريق، لكني أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح باختيار يورجن (كلوب)، هو يقوم بعمل رائع في ليفربول، لذا اختيارهم كان صائبًا."

وتحدث عن مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد: "هذه المباراة مخاطرة، نحن نلعب أمام بطل العالم، لكنه تحدي رائع بالنسبة لنا، لقد لعبت مباريات دربي في روما وميلان، وأعلم لأي درجة هذه المباريات مختلفة."
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