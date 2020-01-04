أضرار التفكير قبل النوم على جسم الإنسان

يتعرض الكثير قبل النوم مباشرة لحالات من التفكير نتيجة لمشاكل الحياة اليومية والضغوط العصبية والنفسية الناتجة عن المشاكل اليومية مثل مشاكل العمل والمشاكل الزوجية ومشاكل المنزل هذا بالإضافة الى المشاكل الشخصية التي يمر بها الإنسان بحياته اليومية لكن هذا ينتج عنه آثار سلبية ومرضية على جسم الإنسان منها :



١- القلق والتوتر واضطرابات

٢- الإرهاق لجسم الانسان .

٣- التوتر والتشاؤم والإحباط للإنسان في اليوم التالي

٤- احداث تغيرات في شكل الإنسان منها التجاعيد والسمرة .

٥- مشاكل نفسية كالخوف والرهاب الاجتماعى

٦- عدم ازالة تشويش الفكر لدى الإنسان .



نصائح التخلص من التفكير قبل النوم:

١_ الاسترخاء قبل النوم في مكان هادئ ومريح

٢_عدم التفكير في المشاكل اليومية وتركها جانبا

٣_التفكير في الموقف السعيدة التي واجها الانسان خلال اليوم

٤_ممارسة بعض تمارين التأمل مثل تمرين النفس العميق

استحضر بفكرك جمع النجاحات التي حققتها خلال حياتك .