أخبار التوك شو.. حفتر لـ أردوغان: يا معتوه على الباغي تدور الدوائر.. مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل سليمانى

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
حفتر لـ أردوغان: يا معتوه على الباغي تدور الدوائر
أكد الخليفة حفتر، القائد العام للجيش، أن الشعب الليبي مستعد لحمل السلاح للدفاع عن الارض والعرض موضحا أن الشعب الليبي سيقف بالمرصاد في وجه المغامر المعتوه رجب طيب اردوغان رئيس تركيا.
خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك
أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة، للشعب الليبي، اليوم الجمعة، النفير العام في البلاد؛ لمواجهة مستعمر غاشم.
رفض حمايتهما | منقذ فتاة المنصورة يكشف سبب طرد صاحب المحل للفتاتين.. فيديو
قال سلامة أحمد، منقذ فتاة المنصورة، إنه كان برفقة أصدقائه يحتفلون بليلة رأس السنة، وفوجئوا بوجود فتاتين ويسير خلفهما أكثر من ألفي شخص في تجمهر غير طبيعي.
لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته قناة "العهد" العراقية، لحظة استهداف موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني؛ حيث يظهر الفيديو لحظة استهداف المروحيات الأمريكية للموكب واشتعال النيران فيه.
مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل سليمانى..فيديو
عقب الإعلامي والبرلمانى مصطفى بكري، على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا: "المنطقة أصبحت على أبواب حرب عالمية ثالثة"، منوها إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة خلال الساعات القادمة.
القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط
توعد إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قاآني في نبأ عاجل إذاعته «روسيا اليوم»؛: «سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط انتقاما لاغتيال قاسم سليماني».
حفتر لـ أردوغان: يا معتوه على الباغي تدور الدوائر
أكد الخليفة حفتر، القائد العام للجيش، أن الشعب الليبي مستعد لحمل السلاح للدفاع عن الارض والعرض موضحا أن الشعب الليبي سيقف بالمرصاد في وجه المغامر المعتوه رجب طيب اردوغان رئيس تركيا.
خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك
أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في كلمة، للشعب الليبي، اليوم الجمعة، النفير العام في البلاد؛ لمواجهة مستعمر غاشم.
رفض حمايتهما | منقذ فتاة المنصورة يكشف سبب طرد صاحب المحل للفتاتين.. فيديو
قال سلامة أحمد، منقذ فتاة المنصورة، إنه كان برفقة أصدقائه يحتفلون بليلة رأس السنة، وفوجئوا بوجود فتاتين ويسير خلفهما أكثر من ألفي شخص في تجمهر غير طبيعي.
لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو نشرته قناة "العهد" العراقية، لحظة استهداف موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني؛ حيث يظهر الفيديو لحظة استهداف المروحيات الأمريكية للموكب واشتعال النيران فيه.
مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل سليمانى..فيديو
عقب الإعلامي والبرلمانى مصطفى بكري، على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا: "المنطقة أصبحت على أبواب حرب عالمية ثالثة"، منوها إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة خلال الساعات القادمة.
القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط
توعد إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري، الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قاآني في نبأ عاجل إذاعته «روسيا اليوم»؛: «سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط انتقاما لاغتيال قاسم سليماني».