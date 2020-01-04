للمرة الثانية خلال أسبوع | فرمان يمنع محمد الشرنوبى من الغناء

أكد مصدر داخل الرقابة على المصنفات الفنية بأن الفنان محمد الشرنوبى لن يغنى خلال أحداث فيلمه الجديد "بنات ثانوى"، وإن كل ما نشر فى هذا الصدد مجرد هراء، حيث ان الشرنوبى موقوفا عن الغناء طبقا لقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية.



وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه سبق وتم منعه من غناء تتر مسلسل "بخط اليد" بالرغم من محاولات عدة شهدتها الأيام الماضية للرجوع عن ذلك من قبل الشركة المنتجة، وبالرغم من قيامه بتسجيل الأغنية بصوته فعلا، إلا أن القرار ملزم وحاسم، حتى حل جميع خلافاته مع المنتجة سارة الطباخ.



مسلسل "بخط الايد" يبدأ عرضه خلال ساعات، وهو من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى.



فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.