منها تحميل المسؤلية ..5 نصائح لتشجيع طفلك على السلوك الجيد

يفقد العديد من الأباء الطرق المثلي لتشجيع الطفل على السلوك الجيد ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية و استشارى العلاقات الأسرية 5 نصائح عن تشجيع الطفل على السلوك الجيد .



وقال "هاني " فى تصريحات خاصة من خلال استضافتة فى ندوة بموقع صدى البلد الأخبارى ،أن على الأباء الأحتزاء بنموذج جيد فى نظر أطفالهم أولا قبل أى شئ أخرا .



ونصح " أخصائى الصحة النفسية " الأباء بأن يظهروا للطفل ما هو الشعور الذى يشعرون به الأن أتجاة سلوكهم ،بدون مبالغة سواء بالفرح أو بالضيق والحسن .



وأضاف " أنه عندما يتصرف الطفل بالسلوك المطلوب على الأباء أعطاء العديد من الملاحظات الأيجابية ،والتعبير عن السرورو والافتخار به.



وأشار إلى أهمية النزول إلى مستوى طفلك ،فعندما تقترب من طفلك ، يمكنك ضبط ما قد يشعر به أو يفكر فيه ،كما يمكنك أحترام طفلك من حيث المواعيد والوعود ،والاستماع الى كل ما يقوله بنشاط واهتمام ، والافتخار بنموه العقلي واشد وأكد على قرارته وآرائه التي يمكن أن تأخذ بها .



وأختتم قائلا أعطى لطفلك بعض المهام البسيطة التي يمكنه القيام بها وفقا لعمره ،وحملة النتيجة بمساعدة بسيطة منك .