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مرأة

منها تحميل المسؤلية ..5 نصائح لتشجيع طفلك على السلوك الجيد

السبت 04/يناير/2020 - 06:21 ص
منها تحميل المسؤلية
منها تحميل المسؤلية ..5 نصائح لتشجيع طفلك على السلوك الج
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أسماء عبد الحفيظ
يفقد العديد من الأباء الطرق المثلي لتشجيع الطفل على السلوك الجيد ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية و استشارى العلاقات الأسرية 5 نصائح عن تشجيع الطفل على السلوك الجيد .

وقال "هاني " فى تصريحات خاصة من خلال استضافتة فى ندوة بموقع صدى البلد الأخبارى ،أن على الأباء الأحتزاء بنموذج جيد فى نظر أطفالهم أولا قبل أى شئ أخرا .

ونصح " أخصائى الصحة النفسية " الأباء بأن يظهروا للطفل ما هو الشعور الذى يشعرون به الأن أتجاة سلوكهم ،بدون مبالغة سواء بالفرح أو بالضيق والحسن .

وأضاف " أنه عندما يتصرف الطفل بالسلوك المطلوب على الأباء أعطاء العديد من الملاحظات الأيجابية ،والتعبير عن السرورو والافتخار به.

وأشار إلى أهمية النزول إلى مستوى طفلك ،فعندما تقترب من طفلك ، يمكنك ضبط ما قد يشعر به أو يفكر فيه ،كما يمكنك أحترام طفلك من حيث المواعيد والوعود ،والاستماع الى كل ما يقوله بنشاط واهتمام ، والافتخار بنموه العقلي واشد وأكد على قرارته وآرائه التي يمكن أن تأخذ بها .

وأختتم قائلا أعطى لطفلك بعض المهام البسيطة التي يمكنه القيام بها وفقا لعمره ،وحملة النتيجة بمساعدة بسيطة منك .
الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الاسرية الدكتور محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الاسرية
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