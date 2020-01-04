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منوعات

المسلمون يحتلون بريطانيا.. بـ3 ملايين نسمة الإسلام يكتسح التعداد الإنجليزي

السبت 04/يناير/2020 - 02:24 ص
الإسلام في بريطانيا
الإسلام في بريطانيا
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عزة عاطف
بالتزامن مع انخفاض عدد المسيحيين في بريطانيا فقد تخطى عدد السكان المسلمين 3 ملايين نسمة لأول مرة، وفقًا لتقديرات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

أكد الوايت هول أن المسلمين هم المجموعة الدينية الأسرع نموًا في البلاد، بينما يستمر الولاء للمسيحية في الانخفاض، وقد جاءت الإحصاءات كجزء من مشروع بحثي لأول مرة في البلاد.

حيث يحدث للمرة الأولى إجراء تقييمات منتظمة لحجم المجموعات العرقية والدينية المختلفة في بريطانيا، فحتى الآن لا يمكن قياس مجموعات الأقليات الدينية والإثنية إلا مرة واحدة كل عقد باستخدام نتائج التعداد الوطني العشري الشامل.

ووفقًا لتقييم ONS يستمر انخفاض المسيحيين في العدد، لكن انخفاض الولاء للمسيحية قد يتباطأ قليلًا وفقًا لصحيفة الدايلي ميل البريطانية.

جدير بالذكر أن من بين المجموعات الدينية الأخرى، ارتفعت حصة الهندوس ضمن السكان بشكل طفيف، في حين انخفضت نسبة السيخ بمقدار صغير مماثل، وأوضح التقرير أن حجم الحصص اليهودية والبوذية من السكان ظل مستقرا.

وعلى النقيض ارتفعت حصة الأشخاص الملحدين أو الذين لا يعلنون عن معتقداتهم إلى ما يقرب من ثلث السكان الإنجليز، وهي زيادة شبه مؤكدة نتيجة لانخفاض المعتقد المسيحي.

كما قدّر مكتب الإحصاءات الوطني أن نسبة الأشخاص في بريطانيا الذين يقولون إنهم يتبعون دينًا غير الدين الرئيسي أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2011 و 2016.
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