الظلم التحكيمي أثر على مسيرة الفريق.. سموحة يطالب باجتماع مع الجبلاية

أصدر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا طالب فيه بعقد اجتماع يجمع اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأندية الدوري الممتاز للبحث عن حلول عملية للنهوض بالتحكيم، وتضامن مع الاتحاد السكندري.



وقال سموحة في البيان الصادر في ساعة مبكرة من اليوم السبت: "ما تعرض له نادي سموحة من ظلم تحكيمي واضح خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري واحتساب حكم المباراة لضربة جزاء غير صحيحة بالمرة للمنافس أثر بشكل سلبي على مسيرة الفريق."



وتابع: "يصدر مجلس إدارة نادي سموحة بيانًا يعرب فيه عن أسفه لما يتعرض له فريق كرة القدم من أخطاء تحكيمية وقرارات عكسية ويطالب بالتحقيق في الوقائع التي شهدتها مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي."



وأصدر الاتحاد السكندري في وقت سابق بيانًا ينتقد فيه أداء الحكم لمباريات الدوري الممتاز.



صورة ضوئية من البيان: