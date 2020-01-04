تفاصيل.. إحباط محاولة حفر خلسة في تل المقدام الأثري بالدقهلية

كشفت مصادر بالآثار، عن تفاصيل إحباط محاولة حفر خلسة في تل المقدام الأثري التابع لمنطقة آثار الدقهلية، حيث أبلغت حراسة التل مسئولي المنطقة بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وننفرد بنشر تفاصيل الواقعة.





وقالت المصادر، إن مسئولي الآثار بالمنطقة تحركوا على الفور وتم الإمساك بأحد الأشخاص الذين قاموا بالحفر خلسة،وتم إبلاغ الشرطة وتسليمهم الشخص الذي تم الإمساك به، وحرر مسئولو المنطقة مذكرة بالواقعة، وتم إبلاغ سيد الطحاوي مدير عام آثار الدقهلية بالواقعة الذي كان على تواصل دائم بالحراس لحظة بلحظة لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم.





وأضافت أن الحراس الذين قاموا بالقبض على اللصوص هم "مجدى هيكل والسيد محرم والغفير النظامى محسن محمد التهامى"، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مفتش الآثار أحمد سامي رأفت مفتش آثار بمنطقة الدقهلية بتفتيش تل المقدام.





وأكدت أن اللصوص كان عددهم ما بين 4-5 حسب اعتراف المتهم الذي تم الإمساك به، ويدعى "أ.ع.ا"من الدقهلية، وكانت الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر الخلسة عبارة عن فأس وكوريك وماسورة طويلة لجس التربة، وقام اللصوص بعمل حفرة طولها 160سم بعمق 50سم، وكان بداخلها كتلة من الحجر الجيرى، وهي ليست المرة الأولي التي يتم الحفر في التل خلسة، وفي جميع المرات باءت محاولات اللصوص بالفشل بفضل يقظة الحراس واهتمام مسئولي المنطقة.





وتاريخيا فإن تل المقدام الأثري مساحته 120 فدانًا، ويمثل موقع مدينة لينونتوبوليس القديمة التى كانت مدينة هامة فى الإقليم الحادى عشر وعاصمته خلال العصر البطلمى، كما أن المعبود ماى حسى الذى يرمز له بالأسد كان أحد المعبودات الرئيسية فى المدينة التي كان يطلق عليها مدينة الأسد فى العصور اليونانية، وفى 1915 تم الكشف عن مقبرة للملكة كاما أم الملك اوسركون الرابع، وهناك إشارات تؤكد أن تل المقدام كان مقرا لملوك الأسرة الثالثة والعشرين.