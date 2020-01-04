المهن الموسيقية: عودة محمد الشرنوبى للغناء حاليا «كلام فارغ»

أكد سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن الحديث عن عودة محمد الشرنوبى للغناء في فيلم جديد "كلام فارغ".



وقال فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": القانون يلزم العضو الموقوف عن الغناء بالامتثال وإلا فمصيره الشطب، ومحمد الشرنوبى لم يحصل حتى على عضوية كاملة، ولا يزال عضو منتسب.



وأضاف: حاولت أسرة مسلسل "بخط اليد" قبل أيام تمرير تتر بصوته، ولكن مجلس النقابة قد أصدر قرارا بوقفه قبل أشهر لا يزال قائما، حتى يحل خلافاته مع منتجة أعماله سارة الطباخ.



كان محمد الشرنوبى قد حاول الانضمام لأسرة فيلم جديد قبل حوالى شهرين ولكن منتج العمل تراجع فى اللحظات الأخيرة خوفا من الدخول فى مشاكل قضائية.



ومن المعروف أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.



ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت النقابة إلي القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.