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أخبار العالم

مظاهرات ليبية رافضة مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى البلاد

السبت 04/يناير/2020 - 03:27 ص
مظاهرات في ليبيا
مظاهرات في ليبيا
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أحمد محرم
بثت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو لمظاهرات ليلية خرجت في مدن ليبيا تعبيرًا عن الرفض لمصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأفادت قناة "العربية" بأن الجيش الليبي أعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي إن المعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر وستصبح حربا في مواجهة المستعمر.

وأضاف حفتر، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأرض أرض ليبيا هي عرضنا وهي عصيبة على هذا "المعتوه" (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) الطامع في خيراتنا وأرضنا وأن يكون وصيا علينا.

وتابع المشير الخليفة حفتر أن أردوغان يسعى إلى غزو ليبيا، واحتلال أرضنا، واستعباد شعبنا، ووجد من الخونة من يعقد معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي.

وأوضح قائد الجيش الليبي، أنه على كل ليبي حر يعتز بوطنه وينتمي إلى هذه الأرض الشريفة الطاهر، ويؤمن بأن الحياة وقفة عز وأن الوطن دونه الروح أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة.
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