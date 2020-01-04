ثورة زخارف وحرف.. باحث: العصر المملوكي هو العصر الذهبي للعمارة الإسلامية بالقاهرة

كشف الباحث محمد نصر مفتش آثار إسلامية بمنطقة آثار فوة أن العصر المملوكي يعتبر هو العصر الذهبي للعمارة الإسلامية في القاهرة ، حيث ازدادت الرقعة العمرانية وخرجت عن أسوار القاهرة الفاطمية، حتى أصبح هناك تلاحم وترابط عمراني بين عواصم مصر الإسلامية، ولا سيما القطائع والقاهرة.





جاء ذلك في رسالة أعدها وقدمها إلي كلية الآداب بجامعة طنطا بعنوان "عمارة المساجد والمدارس بمدينة القاهرة في العصر المملوكي البحري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية "648-784 هجري/1250-1382ميلادي"، ونال عنها الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعتها وتبادلها مع الجامعات الأخرى.





الباحث في رسالته كشف أن التلاحم العمراني بين عواصم مصر الإسلامية جاء لاستيعاب الزيادة السكانية بمدينة القاهرة في أعقاب الهجرات المختلفة، نتيجة لتغير الوضع السياسي والثقافي والديني لها، خاصةً مع بدايات العصر المملوكي البحري في مصر.





وطبقا للرسالة، جاء نتاجًا لهذا الزحف العمراني الناشئ ثورة معمارية، كانت نابعة من رغبة سلاطين وأمراء العصر المملوكي البحري في العمارة والعمران ، وتلبيةً لمقتضيات تلك الحركة العمرانية ، وعليه فقد ازدهرت فنون العمارة والعمران، وتقدمت معها شتى ألوان الصنائع والحرف، مما أخرج منتجًا غاية في التطور الدقة والجمال ، ربما لم يصل إلى جودته ما جاء من بعده.





وقال الباحث إنه لعل أهم العمائر التي وصلت إلينا من تلك الفترة كانت المساجد والمدارس، تلك المنشآت التي كان لها الدور الأكبر في تشكيل الفكر الديني والثقافي لكثير من المسلمين في مصر وخارجها.





وتابع: ولا شك أن الشريعة الإسلامية قد استوعبت مفاهيم عمارة الأرض وعمرانها، ولم تقف جامدة أمام معالجة جُل ّأمورها ووضع المعايير والضوابط الحاكمة لها، تيسيرًا لحركة الإعمار في الأرض ومراعاة لحقوق الناس.



