الجيش_المصرى يتصدر تويتر.. والمغردون: كلنا واحد

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الجيش_المصرى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر .



وقال رواد موقع تويتر :

لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن أهل لها وكلنا ندعم #الجيس_المصرى



وقال اخرون : الشعب المصري ممكن يختلف في أي حاجه إلا أي شيء يمس سيادة أراضيه

جيش بلاده هتلاقي ١٠٠مليون علي قلب رجل واحد ضد أي معتوه يفكر يمثها بسوء تحيا مصر وشعب مصر #الجيش_المصرى



وقال اخر : كل الدعم جيشنا خير أجناد الأرض

#الجيش_المصرى



ان الجندي المصري خير أجناد الأرض

