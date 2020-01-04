أمطار في الكويت مصحوبة برياح.. فيديو

شهدت الكويت، صباح اليوم، سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وتداول رواد مواقع التواصل عدة مقاطع لهطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة.وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد قالت إن الطقس سيكون بارد وغائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب وانعدام الرؤية في بعض المناطق.وحثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي قائدي المركبات على عدم التوقف المفاجئ على الطرق لتجنب تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر مع ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.