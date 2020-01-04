محمد هنيدى متفاعلا مع هاشتاج #الحرب_العالمية_الثالثة: قلبى كان حاسس

نشر الفنان محمد هنيدى فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى والتدوينات القصيرة تويتر.





وكان الفيديو من فيلم "فول الصين العظيم"، يظهر خلاله صارخًا "يا رب استرها معانا يا رب"، متفائلا بالعام الجديد وهاشتاج #الحرب_العالمية_الثالثة الذي اجتاح تويتر خلال ساعات قليلة منذ إطلاقه.





كتب في تعليقه على الفيديو متفاعلا مع الهاشتاج "والله كان قلبي حاسس". #الحرب_العالمية_الثالثة.





كان هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر يوم الجمعة، إثر غارة جوية أمريكية على موكبه في طريق مطار بغداد.





ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن "الهاشتاج" تصدر تويتر بعد أن جاء في أكثر من 200 ألف تغريدة.