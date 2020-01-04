الأمريكيون العاملون في شركات النفط يغادرون العراق

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزارة النفط العراقي إعلانها أمس مغادرة عدد من الموظفين الأمريكيين العاملين في قطاع النفط للبلاد، بموجب طلب سفارة بلادهم مغادرة العراق «فورًا»، عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» بـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «كثيرًا من الموظفين حاملي الجنسية الأمريكية غادروا العراق، استجابة لطلب حكومتهم»، بعد ساعات من دعوة السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها لمغادرة العراق «فورًا».



وأكد بيان رسمي للوزارة أن «الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق، ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير».



وكان كثير من العاملين الأمريكيين في قطاع النفط قد غادروا العراق قبل أشهر، وفقًا لمصادر نفطية.

وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق «فورًا».



وقتل سليماني والمهندس فجر اليوم، في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.



وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، إن هذه الضربة تشكل «تصعيدًا خطيرًا يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق.



ويمثل النفط المورد الرئيسي لميزانية العراق، الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.