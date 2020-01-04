AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمريكيون العاملون في شركات النفط يغادرون العراق

السبت 04/يناير/2020 - 04:43 ص
حقل نفط في العراق
حقل نفط في العراق
Advertisements
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزارة النفط العراقي إعلانها أمس مغادرة عدد من الموظفين الأمريكيين العاملين في قطاع النفط للبلاد، بموجب طلب سفارة بلادهم مغادرة العراق «فورًا»، عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» بـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «كثيرًا من الموظفين حاملي الجنسية الأمريكية غادروا العراق، استجابة لطلب حكومتهم»، بعد ساعات من دعوة السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها لمغادرة العراق «فورًا».

وأكد بيان رسمي للوزارة أن «الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق، ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير».

وكان كثير من العاملين الأمريكيين في قطاع النفط قد غادروا العراق قبل أشهر، وفقًا لمصادر نفطية.
وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق «فورًا».

وقتل سليماني والمهندس فجر اليوم، في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، إن هذه الضربة تشكل «تصعيدًا خطيرًا يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق.

ويمثل النفط المورد الرئيسي لميزانية العراق، الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

بعد مقتل قاسم سليماني.. بيان عاجل من واشنطن لرعاياها في العراق

خلفا لـ سليماني.. خامنئي يعين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس

أول تعليق من الرئيس العراقي بعد الضربة الأمريكية على مطار بغداد

بعد مقتل سليماني.. هولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

الإنتاج والتصدير مستمر.. الأمريكيون في قطاع النفط يغادرون العراق

ترشيحاتنا

مبالغ مالية وعطايا .. تفاصيل إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب

محمد هنيدى متفاعلا مع هاشتاج #الحرب_العالمية_الثالثة: قلبى كان حاسس

تأجيل امتحانات جميع المراحل التعليمية في البحيرة لسوء الطقس

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

لحظة مقتل قاسم سليماني وإشعال النار في جثمانه .. فيديو

المسلمون يحتلون بريطانيا.. بـ3 ملايين نسمة الإسلام يكتسح التعداد الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة