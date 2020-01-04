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منوعات

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

السبت 04/يناير/2020 - 07:32 ص
روز ماكجوان - قاسم
روز ماكجوان - قاسم سليماني
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عزة عاطف
في رجاء شديد تقدمت الممثلة الأمريكية «روز مكجوان» باعتذار لإيران عن مقتل الإرهابي «قاسم سليماني»، وذلك في إعادة تغريد لما نشره الممثل والمغني الأمريكي «جون ليجند».

انتقد «جون ليجند» في تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر الغارة الجوية التي أمر بها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» والتي أسفرت عن مقتل «قاسم سليماني»، بينما قالت روز "أرجوكم لا تقتلونا".

وكتب ليجند الممثل البالغ من العمر 41 سنة على موقع تويتر: "لا تثق الأشخاص الكذابين على مر التاريخ الرئاسي سيبدأون فجأة في قول حقيقة وقوع حرب محتملة مع إيران".

بينما أعادت روز التغريد كاتبة: "52% مننا يعتذرون لإيران، نحن نريد السلام معكم، أرجوكم لا تقتلونا!" معبرة عن اعتراضها على ما تفعله حكومة ترامب ومخاوفها بشأن رد إيران الذي قد يخلف حربًا ودمارًا".

تعرضت روز للنقد الشديد بسبب ردة فعلها إلا أنها ردت قائلة "أدرك أن سليماني كان رجلًا شريرًا"، لكن من وجهة نظري "الغارة الجوية لم تكن مبررة بما يكفي".
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