كلجين أحمدي.. لماذا حمل قاسم سليماني ديوان شعر ساعة مقتله؟

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الناشط والصحافي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي نشر صورًا للكتاب الذي كان بحوزة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أثناء استهداف غارة أمريكية لموكبه، ما أدى إلى مقتله والمرافقين له.



وبحسب "الأحوازي" فإن الكتاب يحمل عنوان كلجين أحمدي ويحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، وهو تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي، ويرجع تاريخ نشره إلى عام 1963م. وكما يبدو فقد كان يحرص "سليماني" على حمله في تنقلاته.



كما كان بحوزة قائد فيلق القدس المصنف إرهابيًا أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز "كلاشينكوف".



وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".