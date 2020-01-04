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فن

فيفى عبده لالهام شاهين: كل سنة وانتى طيبة

السبت 04/يناير/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصورة بصحبة الفنانة الهام شاهين من عيد مولدها تهنئها فيها قائلة : كل سنة وحبيبتي الهام شاهين بخير وصحة وسعادة دايمًا يارب.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
فيفى عبده لالهام شاهين: كل سنة وانتى طيبة
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