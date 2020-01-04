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رياضة

فاروق جعفر عن فرجاني ساسي: شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك

السبت 04/يناير/2020 - 07:41 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
أبدى فاروق جعفر المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، تعجبه من حصول فرجاني ساسي على إنذار خلال مباراة الأبيض الأخيرة ضد أسوان.

وأقيمت مباراة الزمالك وأسوان على ستاد القاهرة، وشهدت إحراز مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لهدفي الأبيض في مرمى منافسه.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا أخذ فرجاني انذار خلال مباراة أسوان، الخلاف لم يكن معه بل كان مع طارق حامد، ولماذا يتدخل ساسي وهو ليس طرفًا للحصول على إنذار".

وكان فرجاني ساسي قد حصل على راحة للسفر للاطمئنان على أسرته بعد تأكد غيابه عن مباراة طنطا المقبلة للإيقاف.

وأضاف جعفر :" الزمالك نادي كبير جدًا وشرف لأي لاعب يرتدي قميص الأبيض ويعرف قيمة وحب والولاء للنادي".

وأتم: "أرى أن هناك انفلات قانوني وأخلاقي من اللاعبين تجاه الحكام، الحكام يخافون إشهار الكروت في وجه اللاعبين هذا أمر غريب، لابد من تطبيق تقنية الفار".
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