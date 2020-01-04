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رياضة

سعفان الصغير: يجب محاسبة الحكم عندما يخطئ.. والفار ليس حلًا

السبت 04/يناير/2020 - 07:30 ص
سعفان الصغير
سعفان الصغير
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محمد رشاد
أبدى سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رأيه بشأن قرارات التحكيم خلال الفترة الأخيرة بمباريات الدوري المصري.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "مصر فيها أشياء كتير جيدة إلا منظومة الكرة، كل شئ تغير إلا هذه المنظومة، مثل اللاعب والإدارة والرئيس يعاقبوا بالوقف لابد أن يتم محاسبة الحكام علنًا عندما يخطأ".

وأوضح: "ضربة جزاء لصالحي مليون في المئة، ولا تحتسب وضربة جزاء غير صحيحة وتحتسب ضدي".

وأكمل: "ممكن بقرارات الحكم العكسية جهاز فني يرحل عن فريق والبلد تشتعل، وأنا اجتهد بشدة في التدريبات، ويأتي حكم ويضيع المباراة".

وأتم: "الفار ليس حلًا لأنه لو تم تطبيقه ستجدون دكة البدلاء تركض وراء الحكم لكي يعود للفار كل مرة".

وكان سعفان الصغير قد تعرض للطرد خلال مباراة الإسماعيلي أمام إنبي بالدوري المصري بسبب اعتراضه بشكل سئ على التحكيم.
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