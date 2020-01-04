من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته

نشر اليوم «تركي آل شيخ» رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية صورة له منذ طفولته مدونًا عليها تاريخ الصورة التي ترجع إلى ما قبل 30 عامًا.



أرفق تركي آل شيخ صورة طفولته في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التغريدات تويتر، وقد كتب عليها تاريخ التقاط الصورة "1991م".



انتشرت الصورة بسرعة كبيرة على تويتر ولاقت إعجابًا ودهشة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود اختلاف كبير في ملامح وجه آل الشيخ مع مرور الزمان.



جدير بالذكر أن تركي آل شيخ نشر الصورة اليوم وقبل عزم السفر إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجري عملية جراحية.



فيما تمنى عدد كبير من المستخدمين له الشفاء العاجل، ونشر بعضهم صورًا نادرة لرئيس هيئة الترفيه السعودية.