الأجهزة الأمنية تحدد هوية من ظهر في فيديو فتاتي الزقازيق

كشفت الأجهزة الأمنية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر به مجموعة من الشباب يسيرون خلف فتاتين يعود إلى ليلة رأس السنة وتم تحديد هوية هؤلاء الشباب.



جاء ذلك خلال خلفية تداول مقطع فيديو بموقعى التواصل الإجتماعى (فيس بوك - يوتيوب) يظهر به فتاتان تسيران بأحد الشوارع ويسير خلفهن مجموعة من الشباب والصبية.. ولم يظهر بالفيديو أى تحرش بالفتاتين.



وتبين عقب الفحص أن هذا الفيديو ترجع أحداثه ليلة ٣١/١٢/٢٠١٩ "رأس السنة" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية الفتاتين، وأفادتا بعدم حدوث ثمة وقائع تحرش فعلي أو لفظى لهن وأن سبب تجمع الشباب مرور أحد مواكب الأفراح حال سيرهما بالشارع.



وأمكن تحديد وضبط "4" من الشباب الذين ظهروا بالفيديو وهم 4 طلبة وتبلغ أعمارهم 17 سنة، و أقروا بمضمون ما جاء بالفيديو .. وأنهم المعنيون به ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.