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مرأة

61 في المائة من اليابانيين يؤمنون بضرورة عمل المرأة بعد الإنجاب

السبت 04/يناير/2020 - 10:27 ص
61 في المئة من اليابانيين
61 في المئة من اليابانيين يؤمنون بضرورة عمل المرأة بعد الإن
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أ ش أ
أعربت نسبة 61 فى المئة من اليابانيين عن اعتقادها بأنه يتعين على المرأة أن تواصل العمل بعد الإنجاب مسجلين بذلك نسبة قياسية فى أحدث استطلاع رأى أجرته الحكومة فى طوكيو مؤخرا.

وأعلن مكتب مجلس الوزراء اليابانى أن هذه النسبة تزيد بواقع 8ر6 فى المئة عن الاستطلاع السابق الذي أجري فى عام 2016 والأعلى من نوعها منذ أن بدأت الحكومة اجراء هذا الاستطلاع عام 1992.كما تزيد هذه النسبة بواقع 4ر23 فى المئة عن النسبة المسجلة فى الاستطلاع الأول عام 1992.

وذكر بيان لمكتب مجلس الوزراء أن هذا الاتجاه مدفوع بشكل أساسى من تزايد معدل توظيف السيدات والوعي المتزايد بأهمية توظيف المرأة.

يذكر أن المرأة فى اليابان ظلت لفترات طويلة تعانى من تقلص فرص التوظيف مقارنة بالرجال بسبب التوقعات بأنها ستكتفى بدور ربة المنزل أو أنها ستنشغل بتربية الأبناء مما يؤثر على أدائها فى العمل.
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