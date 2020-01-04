أهالي شارع أحمد عرابى بعين شمس يشكون من احتلال الباعة الجائلين

بعث على خيرى أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعدى اصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على منطقة عين شمس بالقاهرة .



واوضح خيرى ان سكان شارع احمد عرابى بمنطقة عين شمس يعانون من تعدى اصحاب المحلات التجارية و الباعة الجائلين على مساحة الشارع و الارصفة ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يعطل حركة المرور .



وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.