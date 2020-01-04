أهم الأخبار.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرا.. تحديد هوية المتحرشين بفتاتي الزقازيق.. فرمان يمنع محمد الشرنوبي من الغناء



تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها القاهرة فجر اليوم.



النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب في اتهامه بالرشوة تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها القاهرة فجر اليوم.



أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، علي عبد العظيم حسين، متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



سقوط أمطار في القاهرة والجيزة.. والطقس شديد البرودة ليلًا أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، علي عبد العظيم حسين، متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.



100 مليون مقاتل.. الجيش المصري وادعم جيش مصر يتصدران تويتر شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.



تصدر هاشتاجي «ادعم جيش مصر» و «الجيش المصري»، قائمة الأعلى تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لدعم القوات المسلحة المصرية في مواجهة أي اعتداء يهدد الأمن القومي المصري.



الكنيسة الأسقفية:على المجتمع الدولي منع التدخل التركي في ليبيا تصدر هاشتاجي «ادعم جيش مصر» و «الجيش المصري»، قائمة الأعلى تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك لدعم القوات المسلحة المصرية في مواجهة أي اعتداء يهدد الأمن القومي المصري.



أكد الأب منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي أن أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا سيؤدى حتما إلى مزيد من الدمار هناك.



الأجهزة الأمنية تحدد هوية من ظهر في فيديو فتاتي الزقازيق أكد الأب منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي أن أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا سيؤدى حتما إلى مزيد من الدمار هناك.



كشفت الأجهزة الأمنية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر به مجموعة من الشباب يسيرون خلف فتاتين يعود إلى ليلة رأس السنة وتم تحديد هوية هؤلاء الشباب.



تقارير دنماركية: إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن كشفت الأجهزة الأمنية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر به مجموعة من الشباب يسيرون خلف فتاتين يعود إلى ليلة رأس السنة وتم تحديد هوية هؤلاء الشباب.



كشفت تقارير صحفية دنماركية أن نادي إنتر ميلان بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي توتنهام بشأن الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.



للمرة الثانية خلال أسبوع | فرمان يمنع محمد الشرنوبى من الغناء كشفت تقارير صحفية دنماركية أن نادي إنتر ميلان بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي توتنهام بشأن الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن، في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.



أكد مصدر داخل الرقابة على المصنفات الفنية بأن الفنان محمد الشرنوبى لن يغنى خلال أحداث فيلمه الجديد "بنات ثانوى"، وإن كل ما نشر فى هذا الصدد مجرد هراء، حيث ان الشرنوبى موقوفا عن الغناء طبقا لقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية.



صلاح عبد الله: رغم التكتكة والقلب اللي اشتكى بحبكُم من غير لكلكة أكد مصدر داخل الرقابة على المصنفات الفنية بأن الفنان محمد الشرنوبى لن يغنى خلال أحداث فيلمه الجديد "بنات ثانوى"، وإن كل ما نشر فى هذا الصدد مجرد هراء، حيث ان الشرنوبى موقوفا عن الغناء طبقا لقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية.



نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



مقتل قاسم سليماني | نائب الرئيس الأمريكي: ترامب وقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني بأنه "الراعي الرسمي للإرهاب"، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وقف ضده.



أنباء عن مقتل شبل الزيدي القيادي بالحشد الشعبي في ضربة جوية شمال بغداد وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني بأنه "الراعي الرسمي للإرهاب"، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وقف ضده.



نقل موقع "لبنان 24" عن مصادر ترجيحها مقتل شبل الزيدي القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية استهدفت مركبتين في منطقة التاجي شمال بغداد.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: