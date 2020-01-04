الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الخميس الماضي وحتى السبت القادم.





وأضافت شاكر خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي، بنسبة 5 درجات مأوية لتصل العظمى على القاهرة 15 درجة والصغرى 9 درجات.





وأشارت هاشم خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن هناك عواصف ورياحا مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على الجو، وكذلك استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح.





وأوضحت أن بداية من غد ستنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومعظم المحافظات، لافتة إلى أن بداية يوم الاثنين ستعود موجة بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.





وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي غير مستقر في الأحوال الجوية، موضحة أن يناير أول فصول الشتاء لذلك نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.



